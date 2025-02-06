Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Lò Lu, P.Trường Thạnh, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc

- Thi công, lắp đặt, bảo trì các hạng mục màn hình led

- Thực hiện các thao tác kĩ thuật trên phần mềm chạy led

- Khảo sát hiện trường, vẽ bản vẽ cad, đưa ra phương án lắp đặt phù hợp cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế)

- Tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, hoặc có chứng chỉ nghề

-Biết đọc bản vẽ và sử dụng AutoCad 2D cơ bản

- Biết hàn linh kiện điện tử

- Siêng năng, chịu học hỏi, có trách nhiệm, có thể đi công tác, hoàn thành và giải quyết công việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : từ 10tr (Thỏa thuận khi phỏng vấn, phù hợp với năng lực)

- Được trang bị đồng phục, các thiết bị làm việc

- Phụ cấp xăng xe , phụ cấp công tác tỉnh, phụ cấp chi phí đi thi công dự án, sự kiện, tính tăng ca theo quy định của công ty.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định

- Phép năm theo quy định của công ty và nhà nước

- BHXH theo quy định của công ty và nhà nước .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC

