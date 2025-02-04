Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 382 Đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, tp. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa, bảo hành, test hàng hóa của Công ty ;
bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng.
Hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng hàng hóa của công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.
Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra hàng hóa,( tivi , màn máy tinh , màn tương tác, màn di động ) Bảo hành ( tivi , màn máy tinh , màn tương tác, màn di động )
Hỗ trợ thủ kho sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm Xử lí hàng bảo hành xử lý qua online và offline
Quản lí phần mềm bảo hành
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật. Ưu tiên mảng sửa chữa điện, điện tử, tivi, máy tính...
Sức khỏe tốt, chịu khó trung thưc nhanh nhẹn, chăm chỉ có trách nhiệm trong công việc
Am hiểu sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, bản mạch điện tử...
Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn và có sự cầu thị trong công việc
Tuân thủ tuyệt đối các quy trình xử lý công việc Có kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13
Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung, không gò bó.
Thử việc 1 tháng, cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).
Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật
Được đi du xuân du lịch trong nước 1 lần/ năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2-thứ 7, Từ 8h00-12h và 13h30-17h30 (thứ 7 làm đến 16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu D, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job283099
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Saigon Apartment Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty CP Saigon Apartment Management
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THUẬN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THUẬN PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
7.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH K LASER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THỌ XUÂN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỌ XUÂN (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp vận Bảo Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH MTV Thương Mại & Tiếp vận Bảo Tín
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Mũ Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mũ Xanh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 800 USD Woojin Plaimm Co.,ltd
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Connection World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Connection World
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RADI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LQC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LQC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NÔNG
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm