Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 382 Đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, tp. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa, bảo hành, test hàng hóa của Công ty ;

bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng.

Hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng hàng hóa của công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.

Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra hàng hóa,( tivi , màn máy tinh , màn tương tác, màn di động ) Bảo hành ( tivi , màn máy tinh , màn tương tác, màn di động )

Hỗ trợ thủ kho sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm Xử lí hàng bảo hành xử lý qua online và offline

Quản lí phần mềm bảo hành

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật. Ưu tiên mảng sửa chữa điện, điện tử, tivi, máy tính...

Sức khỏe tốt, chịu khó trung thưc nhanh nhẹn, chăm chỉ có trách nhiệm trong công việc

Am hiểu sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, bản mạch điện tử...

Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn và có sự cầu thị trong công việc

Tuân thủ tuyệt đối các quy trình xử lý công việc Có kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13

Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung, không gò bó.

Thử việc 1 tháng, cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật

Được đi du xuân du lịch trong nước 1 lần/ năm.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2-thứ 7, Từ 8h00-12h và 13h30-17h30 (thứ 7 làm đến 16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

