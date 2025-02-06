Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Tech Online Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thi công lắp đặt hệ thống Camera giám sát, thiết bị mạng, khóa vân tay, thiết bị nhà thông minh

Công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận kỹ thuật.

Nghiên cứu sản phẩm mới, tìm hiểu cách sử dụng, cài đặt các sản phẩm về camera, báo động. Tư vấn các giải pháp, triển khai lắp đặt hệ thống camera

Hướng dẫn hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc của khách hàng cách lắp đặt, cài đặt, sử dụng sản phẩm thiết bị camera

Ứng viên có kinh nghiệm lắp đặt camera an ninh, lắp đặt khoá vân tay, thiết bị mạng

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên từ các chuyên ngành liên quan như Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Công nghệ thông tin.

Sử dụng tốt tin học cơ bản, thành thạo quản trị mạng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Tech Online Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 9 triệu -15 triệu trở lên + thưởng kết quả (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ Tết..

Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng ,chuyên nghiệp, ổn định lâu dài;

Được học hỏi, nhiệt tình đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm để mỗi thành viên phát triển và hoàn thiện theo thời gian

