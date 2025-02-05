Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 tháng lương hoặc linh động tùy vào năng lực làm việc và hoạt động kinh doanh của công ty (thời gian làm việc đủ 01 năm)., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Sửa chữa và bảo hành sản phẩm dụng cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài, máy cắt, máy hàn.....)

• Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo quản các sản phẩm của công ty; giải quyết các thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về kỹ thuật, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm hàng hóa.

• Kiểm tra chất lượng sản phẩm khi nhập kho và báo cáo các bộ phận có liên quan;

• Nghiên cứu và đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường để đặt hàng nhà máy sản xuất, hỗ trợ nhân viên kinh doanh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng;

• Làm báo cáo Tổng hợp kết quả bảo hành sản phẩm để báo cáo quản lý.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam dưới 35 tuổi.

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối kỹ thuật chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện tử, điện tử công nghiệp. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, bảo hành dụng cụ điện cầm tay.

• Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, tuân thủ, ý thức, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

• Học hỏi sản phẩm nhanh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu và tiến độ công việc;

• Có tinh thần cầu tiến và gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 11 triệu VND

Lương cứng: 8 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

