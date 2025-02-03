Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu bảo hành và kiểm tra sản phẩm cần bảo hành của khách hàng
- Tiến hành phân tích đánh giá tình trạng sản phẩm, tìm ra nguyên nhân gây lỗi sản phẩm và đưa ra phương án sửa chữa, bảo hành sản phẩm cho khách
- Lắp đặt, sửa chữa các sản phẩm, thiết bị tại công ty theo yêu cầu thực tế
- Chụp hình, quay video lỗi sản phẩm để làm tư liệu yêu cầu bồi thường từ nhà cung cấp
- Thống kê các lỗi thường gặp của sản phẩm và gửi báo cáo chi tiết cho quản lý
- Chịu trách nhiệm sắp xếp, bảo quản, phân loại hàng hóa gửi bảo hành tại kho theo quy định
- Hỗ trợ các công việc nội bộ về vận chuyển, sắp xếp, phân loại hàng hóa tại kho trong trường hợp phát sinh
- Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý trực tiếp và ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 20 – 35 tuổi
- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 - 3 năm về sửa chữa sản phẩm điện tử (phụ kiện điện tử như loa, tai nghe,pin sạc, cáp sạc... là một lợi thế)
- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 - 3 năm về sửa chữa sản phẩm điện tử
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử là một lợi thế
- Ham học hỏi, chăm chỉ chịu khó, không ngại kiêm nhiệm công việc
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + lương làm thêm giờ
- Mức lương cứng khởi điểm: 10 – 12 triệu
- Được thưởng các dịp Lễ, Tết rõ ràng theo quy chế của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Có cơ hội được công ty đài thọ để đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng liên quan đến công việc.
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau 2 tháng thử việc.
- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty.
- Có 12 ngày nghỉ phép không bị trừ lương.
- Làm thêm giờ vào ngày thường được tính x1.25 lần, làm thêm vào ngày CN tính x2 lần còn ngày lễ tính x3 lần với giờ hành chính. Nếu làm CN thì sẽ được sắp xếp nghỉ bù

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

