Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Timezone Tầng 4, Parc Mall, 547–549 Tạ Quang Bửu, Q.8, Quận 8, Quận Hà Đông

• Nhanh chóng sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các trò chơi và máy móc trong center.

Tiến hành vệ sinh, làm sạch các máy trò chơi.

Tích cực tham gia vào việc tìm lỗi trên máy móc trong các cửa hàng Timezone.

Sửa chữa nguồn cung cấp điện, động cơ, khung gầm, thiết bị PCB và các thiết bị khác

Thực hiện chuyển đổi và sửa đổi máy móc.

Thực hiện các hoạt động hàn và cắt theo yêu cầu.

Thiết lập và cài đặt máy móc mới và phần cứng liên quan.

Để vừa và thay thế các swipers trò chơi và giao diện vé điện tử.

Giải quyết sự cố lỗi của trò chơi.

Am Hiểu công nghệ không dây.

Lưu giữ bản ghi điện tử về tất cả các vấn đề về máy và sửa chữa.

Tham gia tích cực vào việc tìm kiếm lỗi trong các máy tính Điểm bán và Máy chủ.

Hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện/Điện Tử, Kỹ thuật

Am hiểu về máy móc, điện tử, hệ thống mạng máy tính cơ bản

Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Ưu tiên có kinh nghiệm, bảo trì, sửa chữa máy móc

Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ

Tự giám sát và lên kế hoạch công việc

Có khả năng làm việc theo ca; có thể làm việc vào cuối tuần & lễ tết

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11 triệu, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, review lương hàng năm

Được phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

BH chăm sóc sức khỏe 24/7 sau 1 năm làm việc

Ngày phép sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI

