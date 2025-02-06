Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI
- Hà Nội: Timezone Tầng 4, Parc Mall, 547–549 Tạ Quang Bửu, Q.8, Quận 8, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
• Nhanh chóng sửa chữa và bảo dưỡng tất cả các trò chơi và máy móc trong center.
Tiến hành vệ sinh, làm sạch các máy trò chơi.
Tích cực tham gia vào việc tìm lỗi trên máy móc trong các cửa hàng Timezone.
Sửa chữa nguồn cung cấp điện, động cơ, khung gầm, thiết bị PCB và các thiết bị khác
Thực hiện chuyển đổi và sửa đổi máy móc.
Thực hiện các hoạt động hàn và cắt theo yêu cầu.
Thiết lập và cài đặt máy móc mới và phần cứng liên quan.
Để vừa và thay thế các swipers trò chơi và giao diện vé điện tử.
Giải quyết sự cố lỗi của trò chơi.
Am Hiểu công nghệ không dây.
Lưu giữ bản ghi điện tử về tất cả các vấn đề về máy và sửa chữa.
Tham gia tích cực vào việc tìm kiếm lỗi trong các máy tính Điểm bán và Máy chủ.
Hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am Hiểu công nghệ không dây.
Am hiểu về máy móc, điện tử, hệ thống mạng máy tính cơ bản
Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Ưu tiên có kinh nghiệm, bảo trì, sửa chữa máy móc
Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ
Tự giám sát và lên kế hoạch công việc
Có khả năng làm việc theo ca; có thể làm việc vào cuối tuần & lễ tết
Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI Thì Được Hưởng Những Gì
Được phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
BH chăm sóc sức khỏe 24/7 sau 1 năm làm việc
Ngày phép sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giải Trí VI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI