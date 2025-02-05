Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 177 Quang Trung, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tiếp nhận bảo hành các sản phẩm gia dụng của Xiaomi Việt Nam: Robot hút bụi, Quạt, Máy lọc không khí ...
Chuẩn đoán lỗi và trực tiếp sửa chữa sản phẩm: nguồn, trở, tụ.
Thống kê kiểm soát linh kiện, theo dõi và đánh giá tỷ lệ hàng lỗi của trung tâm bảo hành
Đăng ký nghỉ 1 ngày/ tuần
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Chuyên môn: Điện - Điện Tử, IT phần cứng các ngành Kỹ thuật có liên quan
Hiểu biết về mạch điện tử, biết hàn, khò thay thế linh kiện bo mạch
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12 - 16 triệu
Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển toàn diện
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Nhiều phúc lợi, nghỉ phép năm
Thưởng cuối năm hấp dẫn
Nhiều hoạt động gắn kết đội ngũ, liên hoan
Du lịch hàng năm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM
