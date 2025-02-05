Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 177 Quang Trung, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tiếp nhận bảo hành các sản phẩm gia dụng của Xiaomi Việt Nam: Robot hút bụi, Quạt, Máy lọc không khí ...

Chuẩn đoán lỗi và trực tiếp sửa chữa sản phẩm: nguồn, trở, tụ.

Thống kê kiểm soát linh kiện, theo dõi và đánh giá tỷ lệ hàng lỗi của trung tâm bảo hành

Đăng ký nghỉ 1 ngày/ tuần

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Chuyên môn: Điện - Điện Tử, IT phần cứng các ngành Kỹ thuật có liên quan

Hiểu biết về mạch điện tử, biết hàn, khò thay thế linh kiện bo mạch

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 16 triệu

Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển toàn diện

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Nhiều phúc lợi, nghỉ phép năm

Thưởng cuối năm hấp dẫn

Nhiều hoạt động gắn kết đội ngũ, liên hoan

Du lịch hàng năm

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PETRO ELECTRIC VIỆT NAM

