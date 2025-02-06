Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60 Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, p. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Triển khai bản vẽ biện pháp thi công
Tính toán thiết kế biện pháp thi công
Thực hiện hồ sơ đấu thầu
Triển khai biện pháp thi công cho công trình
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường. Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm
Bằng cấp đại học ngành xây dựng. Ưu tiên đại bách khoa và sư phạm kỹ thuật
Chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 10 triệu đến 14 triệu đồng/tháng
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.
- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.
- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên...).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
