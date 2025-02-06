Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, p. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Triển khai bản vẽ biện pháp thi công

Tính toán thiết kế biện pháp thi công

Thực hiện hồ sơ đấu thầu

Triển khai biện pháp thi công cho công trình

Sinh viên mới ra trường. Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm

Bằng cấp đại học ngành xây dựng. Ưu tiên đại bách khoa và sư phạm kỹ thuật

Chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT-VIỆT NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 triệu đến 14 triệu đồng/tháng

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm sức khỏe tai nạn 24/24.

- Nghỉ phép năm theo quy định luật lao động.

- Chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện khó khăn, thành tích học tập con em, chăm lo tết cho đoàn viên...).

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

