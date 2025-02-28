Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lập Thạch ...và 6 địa điểm khác, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Thực hiện triển khai, xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng các khách hàng dịch vụ băng rộng cố định.

Quản lý, củng cố hạ tầng mạng lưới được giao.

Lắp đặt, bảo dưỡng điện , điện dân dụng, điện nhẹ.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không vi phạm các tệ nạn xã hội…, có sức khoẻ tốt, năng động nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Giới tính: Nam, tuổi đời từ 18 đến 32 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện lạnh, Điện Công nghiệp và dân dụng …

Kỹ năng: giao tiếp tốt, biết lắng nghe ý kiến khách hàng.

Yêu cầu riêng: Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, chịu khó, chăm chỉ, tạo được sự thiện cảm, thân thiện trong quá trình tiếp xúc KH.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin