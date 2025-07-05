Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Bá Hiến, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên

Nhân viên kỹ thuật

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công dự án xây dựng.

Quản lý chi phí, vật tư, nhân công và các nguồn lực khác của dự án.

Kiểm soát chất lượng công trình và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ và tình hình dự án cho cấp quản lý.

Phối hợp với các bên liên quan như nhà thầu, chủ đầu tư, kiến trúc sư, ...

Đảm bảo an toàn lao động và môi trường trong suốt quá trình thi công.

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng liên quan đến dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng.

Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn, luật xây dựng.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án (MS Project, Primavera P6, ... là một lợi thế).

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

