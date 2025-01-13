Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Nitori Furniture Vietnam EPE
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Plot 35

- KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Công việc đảm nhận
• Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dưới hiện trường
• Hỗ trợ công việc sửa chữa dưới hiện trường khi cần thiết
• Làm báo cáo công việc tổng hợp các nhóm công việc thuộc bộ phận

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa, Chế tạo máy,…
• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
b. Kĩ năng
• Có trình độ Tiếng Nhật N4 trở lên
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Thành thạo tin học văn phòng
• Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
• Kĩ năng lập kế hoạch công việc
c. Yêu cầu khác
• Nam, từ 25 – 35 tuổi

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Liên Hệ Công Ty

Nitori Furniture Vietnam EPE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 35, Khu công nghiệp Quang Minh I, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

