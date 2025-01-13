Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Nitori Furniture Vietnam EPE
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Plot 35
- KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu
1. Công việc đảm nhận
• Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dưới hiện trường
• Hỗ trợ công việc sửa chữa dưới hiện trường khi cần thiết
• Làm báo cáo công việc tổng hợp các nhóm công việc thuộc bộ phận
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa, Chế tạo máy,…
• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
b. Kĩ năng
• Có trình độ Tiếng Nhật N4 trở lên
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Thành thạo tin học văn phòng
• Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
• Kĩ năng lập kế hoạch công việc
c. Yêu cầu khác
• Nam, từ 25 – 35 tuổi
Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
