Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Plot 35 - KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Công việc đảm nhận

• Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dưới hiện trường

• Hỗ trợ công việc sửa chữa dưới hiện trường khi cần thiết

• Làm báo cáo công việc tổng hợp các nhóm công việc thuộc bộ phận

a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tự động hóa, Chế tạo máy,…

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

b. Kĩ năng

• Có trình độ Tiếng Nhật N4 trở lên

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Thành thạo tin học văn phòng

• Khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc

• Kĩ năng lập kế hoạch công việc

c. Yêu cầu khác

• Nam, từ 25 – 35 tuổi

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì

