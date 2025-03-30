Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt máy móc tại công ty

Hướng dẫn sử dụng máy móc cho khách hàng

Bảo hành máy móc

Tính chất công việc kết hợp ở văn phòng và di chuyển hỗ trợ khách hàng sử dụng máy, bảo hành máy. Công việc ngày nào cũng phải di chuyển đi hỗ trợ nên không phù hợp với bạn nào có nhu cầu làm văn phòng toàn thời gian. Tất cả các việc đi hỗ trợ đều sẽ có tính phụ cấp)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật

Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi.

Nhanh nhẹn, có khả năng xử lí tình huống

Có xe máy đi lại

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành máy xây dựng, động cơ xăng, dầu.

Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp xăng xe + phụ cấp vận hành,hướng dẫn + KPI lên đến 18 Triệu

Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của NhàNước

Các chế độ thưởng tết, thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch….

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 06 ngày/ tuần ( từ thứ 2- thứ 7 ; 8h-12h , 13h-17h))

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh

