Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lắp đặt máy móc tại công ty
Hướng dẫn sử dụng máy móc cho khách hàng
Bảo hành máy móc
Tính chất công việc kết hợp ở văn phòng và di chuyển hỗ trợ khách hàng sử dụng máy, bảo hành máy. Công việc ngày nào cũng phải di chuyển đi hỗ trợ nên không phù hợp với bạn nào có nhu cầu làm văn phòng toàn thời gian. Tất cả các việc đi hỗ trợ đều sẽ có tính phụ cấp)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật
Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi.
Nhanh nhẹn, có khả năng xử lí tình huống
Có xe máy đi lại
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành máy xây dựng, động cơ xăng, dầu.
Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp xăng xe + phụ cấp vận hành,hướng dẫn + KPI lên đến 18 Triệu
Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của NhàNước
Các chế độ thưởng tết, thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch….
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 06 ngày/ tuần ( từ thứ 2- thứ 7 ; 8h-12h , 13h-17h))
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
