Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK06b - 5 Làng Việt Kiểu Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Chỉ huy tổ đội thi công tại hiện trường.

Đảm bảo tiến độ thi công.

Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo trì cửa thép an toàn, cửa chống cháy.

Làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý để xử lý công việc

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trong thi công xây dựng dân dụng

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn

Sẵn sàng đi công tác tỉnh (khu vực miền bắc)

Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-17 triệu/tháng (lương cơ bản + % doanh số + thưởng).

Thu nhập

Lương tháng 13, BHXH, nghỉ lễ Tết, thưởng các dịp lễ.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.