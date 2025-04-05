Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK06b
- 5 Làng Việt Kiểu Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Chỉ huy tổ đội thi công tại hiện trường.
Đảm bảo tiến độ thi công.
Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo trì cửa thép an toàn, cửa chống cháy.
Làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý để xử lý công việc
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trong thi công xây dựng dân dụng
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn
Sẵn sàng đi công tác tỉnh (khu vực miền bắc)
Không yêu cầu bằng cấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15-17 triệu/tháng (lương cơ bản + % doanh số + thưởng).
Thu nhập
Lương tháng 13, BHXH, nghỉ lễ Tết, thưởng các dịp lễ.
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
