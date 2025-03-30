Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Kiểm tra và theo dõi khối lượng trong hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp vật tư

Lập bản vẽ sản xuất, list cut

Bóc tách, lập đơn đặt hàng các loại vật tư

Các công việc khác thuộc phạm vi Đội cửa do Đội trưởng giao.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office, Autocad (ưu tiên biết sử dụng phần mềm dựng 3D: Solid Work, Catia …)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành cửa từ 01 năm trở lên.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 11-15 triệu/tháng, thoả thuận khi phỏng vấn

Chế độ chính sách, phúc lợi, thưởng: ngày nghỉ theo quy định;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký kết HĐLĐ chính thức;

Lương tháng 13, ăn ca, thưởng Lễ Tết theo quy chế của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin