Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Kiểm tra và theo dõi khối lượng trong hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp vật tư
Lập bản vẽ sản xuất, list cut
Bóc tách, lập đơn đặt hàng các loại vật tư
Các công việc khác thuộc phạm vi Đội cửa do Đội trưởng giao.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office, Autocad (ưu tiên biết sử dụng phần mềm dựng 3D: Solid Work, Catia …)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành cửa từ 01 năm trở lên.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 11-15 triệu/tháng, thoả thuận khi phỏng vấn
Chế độ chính sách, phúc lợi, thưởng: ngày nghỉ theo quy định;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký kết HĐLĐ chính thức;
Lương tháng 13, ăn ca, thưởng Lễ Tết theo quy chế của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak Tower N04B, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

