Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu giải pháp công nghệ, thiết bị hỗ trợ cho các ngành:Giao thông, điện, xây dựng, môi trường, dầu khí…Các thiết bị khảo sát: lidar, radar, rô bốt,…;Các thiết bị thí nghiệm điện; Các thiết bị quan trắc môi trường
Hỗ trợ kỹ thuật:
Hỗ trợ sales giới thiệu các thiết bị, giải pháp cho khách hàng (demo, giải đáp các câu hỏi của khách hàng,…): Bàn giao, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, giải pháp cho khách hàng; Liên hệ với hãng và chuyên gia nước ngoài để cung cấp thiết bị, giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 22 – 30.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Xây dựng, Cơ khí, Tự động hóa…. Có kinh nghiệm liên quan là ưu thế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (có thể trao đổi với chuyên gia/hãng sản xuất nước ngoài bằng email, đọc và dịch tài liệu kỹ thuật).
Có khả năng tìm hiểu để sử dụng thành thạo các giải pháp, thiết bị.
Có khả năng tìm kiếm các giải pháp, thiết bị theo yêu cầu của khách hàng.
Năng động, ham học hỏi, chủ động tìm kiếm thông tin.
Có kỹ năng khai thác thông tin trên internet.
Có nguyện vọng phát triển sự nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội được phát triển năng lực bản thân;
Được đào tạo theo chương trình đào tạo nội bộ và theo các khóa học chuyên nghiệp;
Thu nhập: lương cơ bản (7-9 triệu) + thưởng theo doanh số bán hàng;
Có phụ cấp điện thoại, xăng xe, ăn trưa, tăng lương theo năng lực;
Thưởng lương tháng thứ 13;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam;
Được làm việc với các đối tác, khách hàng nước ngoài như: Mỹ, EU, Nhật Bản,...
Triển vọng: có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi về chế độ cũng như thu nhập.
Được tham dự các buổi offline hàng tháng, nghỉ mát hàng năm ….
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

