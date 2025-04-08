Tuyển Nhân viên kỹ thuật Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sửa chữa các lỗi cơ bản, tháo lắp ráp laptop.

Test lỗi laptop, kiểm tra vệ sinh laptop.

Sửa chữa các phần cứng, thay thế linh kiện,...

Hàng ngày nhận bàn giao từ kho, cài đặt chỉnh sửa các lỗi liên quan và phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi từ 20-27 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Là người đam mê kỹ thuật, ham học hỏi.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đ - 15.000.000 đ.

Thưởng doanh số

Hỗ trợ chi phí học việc, được đào tạo bài bản từ đầu.

Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, không cần di chuyển, không cần làm việc trực tiếp với khách.

Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng. Thưởng các ngày lễ và sinh nhật. Thưởng đi làm chuyên cần.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm

