Tuyển Nhân viên kỹ thuật Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Laptop Đức Tâm
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Sửa chữa các lỗi cơ bản, tháo lắp ráp laptop.
Test lỗi laptop, kiểm tra vệ sinh laptop.
Sửa chữa các phần cứng, thay thế linh kiện,...
Hàng ngày nhận bàn giao từ kho, cài đặt chỉnh sửa các lỗi liên quan và phát sinh.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi từ 20-27 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Là người đam mê kỹ thuật, ham học hỏi.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Độ tuổi từ 20-27 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Là người đam mê kỹ thuật, ham học hỏi.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 đ - 15.000.000 đ.
Thưởng doanh số
Hỗ trợ chi phí học việc, được đào tạo bài bản từ đầu.
Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, không cần di chuyển, không cần làm việc trực tiếp với khách.
Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng. Thưởng các ngày lễ và sinh nhật. Thưởng đi làm chuyên cần.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Thưởng doanh số
Hỗ trợ chi phí học việc, được đào tạo bài bản từ đầu.
Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, không cần di chuyển, không cần làm việc trực tiếp với khách.
Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng. Thưởng các ngày lễ và sinh nhật. Thưởng đi làm chuyên cần.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI