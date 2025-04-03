Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Xúc tiến việc triển khai sản phẩm, đồ gá, dao cụ, cử test.

Bóc tách quản lý bản vẽ, tài liệu kỹ thuật

Kiểm soát thay đổi quy cách, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm.

Hỗ trợ sản xuất việc cải tiến

Làm theo chỉ thị khác của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ thuật

Ứng viên biết bóc tách bản vẽ và dựng 3D sản phẩm dựa trên bản vẽ 2D

Có thể sử dụng các máy gia công ( phay CNC, tiện CNC…)

Biết vẽ phần mềm thiết kế 3D, biết solidwork là 1 lợi thế

Biết phần mềm gia công phay, tiện, hiểu về quy trình sản xuất là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 cách tuần

Lương hoàn toàn thương lượng theo năng lực

Được đóng bảo hiểm đầy đủ

Được hưởng tháng lương 13

Tham gia sự kiện: du lịch, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

