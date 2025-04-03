Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Xúc tiến việc triển khai sản phẩm, đồ gá, dao cụ, cử test.
Bóc tách quản lý bản vẽ, tài liệu kỹ thuật
Kiểm soát thay đổi quy cách, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm.
Hỗ trợ sản xuất việc cải tiến
Làm theo chỉ thị khác của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kỹ thuật
Ứng viên biết bóc tách bản vẽ và dựng 3D sản phẩm dựa trên bản vẽ 2D
Có thể sử dụng các máy gia công ( phay CNC, tiện CNC…)
Biết vẽ phần mềm thiết kế 3D, biết solidwork là 1 lợi thế
Biết phần mềm gia công phay, tiện, hiểu về quy trình sản xuất là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 cách tuần
Lương hoàn toàn thương lượng theo năng lực
Được đóng bảo hiểm đầy đủ
Được hưởng tháng lương 13
Tham gia sự kiện: du lịch, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm…..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
