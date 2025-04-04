Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình setup và vận hành hệ thống âm thanh

Lắp đặt, căn chỉnh, setup vận hành hệ thống loa màn

Bảo trì và bảo dưỡng thiết bị âm thanh định kỳ

Hỗ trợ nhận - trả bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có nhu cầu

Hỗ trợ nhận - test hàng cùng với bộ phận kho/kinh doanh khi có phát sinh

Cập nhật kiến thức về công nghệ âm thanh mới và áp dụng vào công việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về âm thanh, thiết bị âm thanh, đầu VOD

Biết dùng các các phần mềm và thiết bị hỗ trợ đo lường âm thanh là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng làm việc nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến âm thanh, điện tử, biết chơi nhạc cụ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (gồm LC theo năng lực + PC ăn trưa, xăng xe, điện thoại + các khoản Thưởng)

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật âm thanh, tiếp xúc với công nghệ âm thanh hiện đại

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật, BH 24/7

Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân

Nhiều chế độ đãi ngộ phúc lợi khác (sinh nhật, hiểu hỉ, quà lễ tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin