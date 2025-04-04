Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình setup và vận hành hệ thống âm thanh
Lắp đặt, căn chỉnh, setup vận hành hệ thống loa màn
Bảo trì và bảo dưỡng thiết bị âm thanh định kỳ
Hỗ trợ nhận - trả bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có nhu cầu
Hỗ trợ nhận - test hàng cùng với bộ phận kho/kinh doanh khi có phát sinh
Cập nhật kiến thức về công nghệ âm thanh mới và áp dụng vào công việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về âm thanh, thiết bị âm thanh, đầu VOD
Biết dùng các các phần mềm và thiết bị hỗ trợ đo lường âm thanh là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến âm thanh, điện tử, biết chơi nhạc cụ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (gồm LC theo năng lực + PC ăn trưa, xăng xe, điện thoại + các khoản Thưởng)
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật âm thanh, tiếp xúc với công nghệ âm thanh hiện đại
Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật, BH 24/7
Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có cơ hội phát triển bản thân
Nhiều chế độ đãi ngộ phúc lợi khác (sinh nhật, hiểu hỉ, quà lễ tết,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ MAGIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số M01-L07 An Khang Villa, khu đô thị Dương Nội A, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

