Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
- Hà Nội: Số 12 ngõ 40 Phố Nghĩa Đô, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lắp đặt, thi công, triển khai, các hệ thống điện nhẹ: mạng Lan, wifi, camera, âm thanh… cho các công trình chung cư, cơ quan, văn phòng, TTTM, nhà kho…
Biết luồn ống, kéo dây, bấm dây mạng, lắp đặt các thiết bị điện nhẹ, mặt công tắc, cấu hình camera….;
Cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai cho khách hàng
Kiểm tra, bảo trì, bảo hành khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống
Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hoặc theo sự phân công của BGĐ đối với từng dự án.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về lắp đặt cấu hình các thiết bị trong lĩnh vực điện nhẹ
Biết đọc bản vẽ
Biết làm hoàn công, quyết toán cho các công trình là một ưu thế
Có sức khỏe tốt, trung thực, thật thà, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương tháng 13
Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định
Thưởng theo chế độ vào các ngày lễ, Tết; thưởng công trình, thưởng kết quả kinh doanh của công ty
Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe hàng tháng
Chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước khi ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc
Du lịch 1-2 lần/ năm
Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc
Được tham gia vào các dự án lớn của công ty. Có cơ hội được cập nhật những công nghệ tiên tiến trong các mảng mạng LAN, Wifi, Camera, Smart home, Access Control, Car Parking, IoT, …
Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
