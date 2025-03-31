Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 40 Phố Nghĩa Đô, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lắp đặt, thi công, triển khai, các hệ thống điện nhẹ: mạng Lan, wifi, camera, âm thanh… cho các công trình chung cư, cơ quan, văn phòng, TTTM, nhà kho…

Biết luồn ống, kéo dây, bấm dây mạng, lắp đặt các thiết bị điện nhẹ, mặt công tắc, cấu hình camera….;

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai cho khách hàng

Kiểm tra, bảo trì, bảo hành khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống

Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hoặc theo sự phân công của BGĐ đối với từng dự án.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp nghề / cao đẳng nghề trở lên, chuyên ngành Điện, Công nghệ thông tin; điện tử viễn thông; tự động hóa, kỹ thuật máy tính;….

Có kinh nghiệm về lắp đặt cấu hình các thiết bị trong lĩnh vực điện nhẹ

Biết đọc bản vẽ

Biết làm hoàn công, quyết toán cho các công trình là một ưu thế

Có sức khỏe tốt, trung thực, thật thà, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9-12 triệu/tháng

Có lương tháng 13

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định

Thưởng theo chế độ vào các ngày lễ, Tết; thưởng công trình, thưởng kết quả kinh doanh của công ty

Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe hàng tháng

Chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước khi ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc

Được tham gia vào các dự án lớn của công ty. Có cơ hội được cập nhật những công nghệ tiên tiến trong các mảng mạng LAN, Wifi, Camera, Smart home, Access Control, Car Parking, IoT, …

Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

