Tuyển Nhân viên kỹ thuật Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà VMT, Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN. 8h30AM – 5h30PM
2. Địa điểm làm việc:
• Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà VMT, Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,
Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật chính, trao đổi, thống nhất và thực thi các hạng mục
công việc và chính sách quan trọng từ team kỹ thuật HQ.
4. Tìm hiểu và thông thuộc dải sản phẩm của Uniview
5. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, giải pháp ngành an ninh giám sát,
màn hình LED,...
6. Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành các sản phẩm cho Khách sau bán hàng ( nếu xảy ra lỗi trong
thời gian bảo hành )
7. Hỗ trợ dự án , chủ động quản lí và giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Yêu Cầu Công Việc
2. Có kiến thức về các hệ thống mạng, CCTV, VMS, ME, v.v…
Tại Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
