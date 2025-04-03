Tuyển Nhân viên kỹ thuật Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN. 8h30AM – 5h30PM

2. Địa điểm làm việc:

• Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà VMT, Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,

Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật chính, trao đổi, thống nhất và thực thi các hạng mục

công việc và chính sách quan trọng từ team kỹ thuật HQ.

4. Tìm hiểu và thông thuộc dải sản phẩm của Uniview

5. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, giải pháp ngành an ninh giám sát,

màn hình LED,...

6. Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành các sản phẩm cho Khách sau bán hàng ( nếu xảy ra lỗi trong

thời gian bảo hành )

7. Hỗ trợ dự án , chủ động quản lí và giải quyết các vấn đề của khách hàng.