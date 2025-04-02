Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Mức lương Từ 450 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô E - 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 450 USD

• Thiết kế quy cách đóng gói, thiết kế bản vẽ 2D/3D vật liệu đóng gói (hộp, khay, vật liệu chèn lót...) cho sản phẩm, linh kiện mới hoặc thay đổi thiết kế.

• Tính toán chi phí đóng gói, lưu kho, vận chuyển sản phẩm linh kiện.

• Xử lý bất thường chất lượng đóng gói: điều tra nguyên nhân, đưa ra đối sách cho các vấn đề.

• Thực hiện các dự án cải tiến liên quan đóng gói: giảm chi phí, giảm nhân công, giảm phát thải CO2, nâng cao chất lượng.

• Thực hiện các dự án về đóng gói dưới vai trò Leader phối kết hợp các phòng ban liên quan để thực hiện đạt mục tiêu chung

Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam không quá 28 tuổi

• Trình độ Đại học

• Chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Logistic

• Ngoại ngữ: Toeic 550 điểm trở lên,

• Có thể giao tiếp tiếng Nhật là 1 lợi thế

***CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.