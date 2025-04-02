Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 450 USD

• Thiết kế quy cách đóng gói, thiết kế bản vẽ 2D/3D vật liệu đóng gói (hộp, khay, vật liệu chèn lót...) cho sản phẩm, linh kiện mới hoặc thay đổi thiết kế.
• Tính toán chi phí đóng gói, lưu kho, vận chuyển sản phẩm linh kiện.
• Xử lý bất thường chất lượng đóng gói: điều tra nguyên nhân, đưa ra đối sách cho các vấn đề.
• Thực hiện các dự án cải tiến liên quan đóng gói: giảm chi phí, giảm nhân công, giảm phát thải CO2, nâng cao chất lượng.
• Thực hiện các dự án về đóng gói dưới vai trò Leader phối kết hợp các phòng ban liên quan để thực hiện đạt mục tiêu chung

Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam không quá 28 tuổi
• Trình độ Đại học
• Chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Logistic
• Ngoại ngữ: Toeic 550 điểm trở lên,
• Có thể giao tiếp tiếng Nhật là 1 lợi thế
***CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

