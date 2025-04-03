Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Digitek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng P804, Tòa N02, Chung Cư Horizon, 87 Lĩnh Nam., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai, lắp đặt, cấu hình, vận hành và bảo trì hệ thống điện nhẹ

Quản lý, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình

Lập kế hoạch thi công, triển khai đội nhóm và phân công công việc

Kiểm tra, nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả

Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý thi công hệ thống điện nhẹ, viễn thông (Camera, Mạng, Mạng viễn thông, cáp quang, Tổng đài, Kiểm soát ra vào, Báo cháy, Âm thanh thông báo, v.v.)

Yêu cầu chuyên môn:

Hiểu biết sâu về hệ thống điện nhẹ, viễn thông và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

Thành thạo đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công, lập dự toán

Có kinh nghiệm giám sát công trình và quản lý đội thi công

Kỹ năng kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống

Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật (AutoCAD, Visio, Microsoft Project, v.v.)

Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác

Ưu tiên: Ứng viên có chứng chỉ hành nghề liên quan và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thi công điện nhẹ, viễn thông.

Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (10-15 triệu)

Hỗ trợ công tác phí, xăng xe, điện thoại

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Được đào tạo nâng cao chuyên môn

Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin