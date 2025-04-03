Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Digitek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng P804, Tòa N02, Chung Cư Horizon, 87 Lĩnh Nam., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai, lắp đặt, cấu hình, vận hành và bảo trì hệ thống điện nhẹ
Quản lý, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
Lập kế hoạch thi công, triển khai đội nhóm và phân công công việc
Kiểm tra, nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả
Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Giới tính:
Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi
Độ tuổi:
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý thi công hệ thống điện nhẹ, viễn thông (Camera, Mạng, Mạng viễn thông, cáp quang, Tổng đài, Kiểm soát ra vào, Báo cháy, Âm thanh thông báo, v.v.)
Kinh nghiệm:
Yêu cầu chuyên môn:
Hiểu biết sâu về hệ thống điện nhẹ, viễn thông và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
Thành thạo đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công, lập dự toán
Có kinh nghiệm giám sát công trình và quản lý đội thi công
Kỹ năng kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống
Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật (AutoCAD, Visio, Microsoft Project, v.v.)
Kỹ năng mềm:
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác
Ưu tiên: Ứng viên có chứng chỉ hành nghề liên quan và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thi công điện nhẹ, viễn thông.
Ưu tiên:
Giới tính:
Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi
Độ tuổi:
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan
Trình độ:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý thi công hệ thống điện nhẹ, viễn thông (Camera, Mạng, Mạng viễn thông, cáp quang, Tổng đài, Kiểm soát ra vào, Báo cháy, Âm thanh thông báo, v.v.)
Kinh nghiệm:
Yêu cầu chuyên môn:
Hiểu biết sâu về hệ thống điện nhẹ, viễn thông và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan
Thành thạo đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công, lập dự toán
Có kinh nghiệm giám sát công trình và quản lý đội thi công
Kỹ năng kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống
Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật (AutoCAD, Visio, Microsoft Project, v.v.)
Kỹ năng mềm:
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác
Ưu tiên: Ứng viên có chứng chỉ hành nghề liên quan và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thi công điện nhẹ, viễn thông.
Ưu tiên:
Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (10-15 triệu)
Hỗ trợ công tác phí, xăng xe, điện thoại
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được đào tạo nâng cao chuyên môn
Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng năm.
Hỗ trợ công tác phí, xăng xe, điện thoại
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được đào tạo nâng cao chuyên môn
Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI