Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành, sửa chữa từ khách hàng

• Trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại văn phòng hoặc nhà khách hàng

• Theo dõi, cập nhật tình trạng bảo hành và phản hồi cho khách hàng

• Tạo nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo trì thiết bị

• Xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng trong quá trình sử dụng

• Quản lý kho linh kiện, phụ tùng thay thế một cách ngăn nắp, có hệ thống

• Lập báo cáo định kỳ về tình hình bảo hành, sửa chữa

• Thống kê và phân tích các lỗi thường gặp

• Xử lý các công việc theo hướng dẫn của cấp trên