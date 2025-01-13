Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe

Mức lương
Từ 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TM12, CTL Tower Tham Lương, Đường F, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 400 USD

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành, sửa chữa từ khách hàng
• Trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại văn phòng hoặc nhà khách hàng
• Theo dõi, cập nhật tình trạng bảo hành và phản hồi cho khách hàng
• Tạo nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo trì thiết bị
• Xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng trong quá trình sử dụng
• Quản lý kho linh kiện, phụ tùng thay thế một cách ngăn nắp, có hệ thống
• Lập báo cáo định kỳ về tình hình bảo hành, sửa chữa
• Thống kê và phân tích các lỗi thường gặp
• Xử lý các công việc theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe

Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CTL Tower Tham Lương, Đường F, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

