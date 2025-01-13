Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe
- Hồ Chí Minh: TM12, CTL Tower Tham Lương, Đường F, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 400 USD
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành, sửa chữa từ khách hàng
• Trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại văn phòng hoặc nhà khách hàng
• Theo dõi, cập nhật tình trạng bảo hành và phản hồi cho khách hàng
• Tạo nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo trì thiết bị
• Xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng trong quá trình sử dụng
• Quản lý kho linh kiện, phụ tùng thay thế một cách ngăn nắp, có hệ thống
• Lập báo cáo định kỳ về tình hình bảo hành, sửa chữa
• Thống kê và phân tích các lỗi thường gặp
• Xử lý các công việc theo hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương Từ 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Mạnh Khỏe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI