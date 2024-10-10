Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14 Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Xử lý lỗi thiết bị trong quá trình vận hành dự án
- Các lỗi về hệ thống lạnh công nghiệp, điện, cơ điện công nghiệp
- Các lỗi về thiết bị Bếp, giặt là công nghiệp
- Hỗ trợ O & M, T & C cho dự án
- Nhận thông tin từ Trưởng Bộ phận về các công việc
- Báo cáo công việc cho Quản lý và Ban giám đốc
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về Điện Lạnh/ nhiệt lạnh 2-3 năm, kinh nghiệm về Điện công nghiệp 2 năm trở lên, 3 năm làm trong lĩnh vực bếp và giặt là công nghiệp
- Có thể đi công tác tỉnh thường xuyên
- Sẵn sàng tăng ca để đáp ứng yêu cầu công việc
- Có kỹ năng đàm phán và lập kế hoạch
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng anh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 13 - 15 triệu đồng/tháng, công tác phí kèm theo, đi lại, nhà ở công ty thanh toán
Tham gia BHXH và Công đoàn đầy đủ sau thử việc
Thưởng các dịp Lế, Tết, du lịch chế độ đầy đủ
Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
12 ngày phép/năm
Xét tăng lương hằng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, xây dựng và phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
