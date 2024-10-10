Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Xử lý lỗi thiết bị trong quá trình vận hành dự án

- Các lỗi về hệ thống lạnh công nghiệp, điện, cơ điện công nghiệp

- Các lỗi về thiết bị Bếp, giặt là công nghiệp

- Hỗ trợ O & M, T & C cho dự án

- Nhận thông tin từ Trưởng Bộ phận về các công việc

- Báo cáo công việc cho Quản lý và Ban giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về Điện Lạnh/ nhiệt lạnh 2-3 năm, kinh nghiệm về Điện công nghiệp 2 năm trở lên, 3 năm làm trong lĩnh vực bếp và giặt là công nghiệp

- Có thể đi công tác tỉnh thường xuyên

- Sẵn sàng tăng ca để đáp ứng yêu cầu công việc

- Có kỹ năng đàm phán và lập kế hoạch

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13 - 15 triệu đồng/tháng, công tác phí kèm theo, đi lại, nhà ở công ty thanh toán

Tham gia BHXH và Công đoàn đầy đủ sau thử việc

Thưởng các dịp Lế, Tết, du lịch chế độ đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

12 ngày phép/năm

Xét tăng lương hằng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, xây dựng và phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin