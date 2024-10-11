Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8C/A - 9C/A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Khắc phục sự cố cơ bản đối với máy in, đổ mực, lắp mực ngoài, sửa chữa thay thế linh kiện.

- Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng máy văn phòng (máy in, máy photocopy...)

- Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn sửa chữa Máy in – Photocopy.

• Có khả năng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn và có sự cầu thị trong công việc

• Tuân thủ tuyệt đối các quy trình xử lý công việc

• Có kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

• BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Du lịch hàng năm cùng công ty

• Lương tháng 13

• Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm

• Được tham gia các hoạt động trải nghiêm thực tế và đào tạo liên tục để nâng cao tay nghề

• Xét duyệt tiêu chuẩn “ Học lái xe hơi” khi đạt các tiêu chuẩn trong công việc

• Được hưởng chế độ Lập gia đình khi gắn bó từ 1 năm trở lên (mức chế độ: 10 – 50tr/ tùy vào khả năng đóng góp của nhân viên)

• Xét chế độ con nhỏ (đối với NV có gia đình có con nhỏ): 1 -3tr/ bé

• Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thư viện, nhà ăn, chăm sóc sức khỏe, có tủ lạnh, nước uống đầy đủ.

• Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình

• Chịu được áp lực cao trong công việc

• Có nguyên tắc trong công việc

• Năng động, sáng tạo trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

