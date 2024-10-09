Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Triển khai, cấu hình & cài đặt thiết bị tường lửa, server, thiết bị định tuyến, chuyển mạch của các hãng như: Sophos, Fortinet, Cisco, HP,...
• Triển khai, cài đặt các phần mềm Endpoint như Kaspersky ....
• Tư vấn giải pháp về Công nghệ thông tin cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam: từ 25 tuổi
• Kinh nghiệm làm việc: từ 3 đến 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác triển khai tại các Công ty Tích hợp hệ thống.
• Tốt nghiệp Đại học các ngành lên quan đến CNTT, Điện tử viễn thông.
• Khả năng sử dụng Tiếng Anh trôi chảy, đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
• Có các chứng chỉ CCNP, VCP và MCSE.
• Có kinh nghiệm xử lý sự cố hệ thống, có kinh nghiệm cấu hình, triển khai server, tường lửa, switch ...
• Hiểu biết và triển khai các giải pháp bảo mật như: Firewall, IPS, NAC, DLP, WAF, hệ thống Endpoint.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
• Chịu được áp lực cao.
• Trung thực, có tinh thần học hỏi, chia sẻ, có tinh thần làm việc độc lập và theo nhóm.
• Có thể đi công tác xa.
• Có kinh nghiệm quản lý, điều hành đội nhóm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 15.000.000 VND – 20.000.000 VND.
• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55/10 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

