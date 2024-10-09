Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Triển khai, cấu hình & cài đặt thiết bị tường lửa, server, thiết bị định tuyến, chuyển mạch của các hãng như: Sophos, Fortinet, Cisco, HP,...

• Triển khai, cài đặt các phần mềm Endpoint như Kaspersky ....

• Tư vấn giải pháp về Công nghệ thông tin cho khách hàng

• Nam: từ 25 tuổi

• Kinh nghiệm làm việc: từ 3 đến 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác triển khai tại các Công ty Tích hợp hệ thống.

• Tốt nghiệp Đại học các ngành lên quan đến CNTT, Điện tử viễn thông.

• Khả năng sử dụng Tiếng Anh trôi chảy, đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

• Có các chứng chỉ CCNP, VCP và MCSE.

• Có kinh nghiệm xử lý sự cố hệ thống, có kinh nghiệm cấu hình, triển khai server, tường lửa, switch ...

• Hiểu biết và triển khai các giải pháp bảo mật như: Firewall, IPS, NAC, DLP, WAF, hệ thống Endpoint.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

• Chịu được áp lực cao.

• Trung thực, có tinh thần học hỏi, chia sẻ, có tinh thần làm việc độc lập và theo nhóm.

• Có thể đi công tác xa.

• Có kinh nghiệm quản lý, điều hành đội nhóm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 15.000.000 VND – 20.000.000 VND.

• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện

