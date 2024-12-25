Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Margram làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty cổ phần Margram
- Hà Nội: 389 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Tuyển dụng bổ sung nhân sự theo kế hoạch của Công ty;
Phụ trách các công việc hành chính:
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phạm vi công việc;
Quản lý, sắp xếp và đảm bảo cho các vật tư, tài sản, máy móc sao cho hợp lý tránh thất thoát, lãng phí;
Làm việc với các đầu mối sửa chữa, thay thế, mua mới các tài sản của Công ty khi cần thiết, theo dõi và kiểm soát chi phí hành chính trong công ty;
Theo dõi và lập bảng chấm công cho các nhân sự tại Công ty;
Hỗ trợ Trưởng phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, ký kết HĐLĐ;
Chăm lo đời sống tinh thần, môi trường làm việc cho các nhân sự tại Công ty;
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ít kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm. Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường hoặc chờ bằng có thể đi làm fulltime;
Yêu thích công việc hành chính nhân sự, mong muốn gắn bó lâu dài
Có tinh thần nhiệt huyết, năng động, tích cực và ham học hỏi,...
Tại Công ty cổ phần Margram Thì Được Hưởng Những Gì
Sử dụng miễn phí phòng tập gym thiết bị hiện đại tại Công ty
Thưởng và nghỉ phép ngày lễ Tết trong năm theo Quy định
BHXH, BHYT theo chế độ hiện hành của Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, phong cách làm việc teamwork, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình
Được đóng góp, lắng nghe và đề cao ý kiến cá nhân, xây dựng trực tiếp với ban Lãnh đạo Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Margram
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
