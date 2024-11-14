Tuyển Nhân Viên Marketing ADS thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê - La Khê, Hà Đông

Tiếp nhận thông tin chương trình sale

Chuẩn bị landingpage, hướng triển khai chương trình sale

Lên lịch, đăng bài, lên camp

Báo cáo, check tỉ lệ và độ hiểu quả trên các camp

Cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc

Giới tính: Nam, Nữ

Độ tuổi: 20-30 tuổi

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Trung thực, Trách nhiệm, Cầu tiến

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 7.000.0000đ/ tháng + Thưởng doanh thu + Phụ cấp + ... (Thu nhập trên 10.000.000đ/ tháng)

7.000.0000đ/ tháng

Xét duyệt tăng lương 1 năm/ lần (hoặc trước thời hạn khi có đột phá trong công việc).

Thưởng cả Team khi "đạt KPI"

BHXH, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty.

