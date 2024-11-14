Tuyển Nhân Viên Marketing ADS thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê
- La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tiếp nhận thông tin chương trình sale
Chuẩn bị landingpage, hướng triển khai chương trình sale
Lên lịch, đăng bài, lên camp
Báo cáo, check tỉ lệ và độ hiểu quả trên các camp
Cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, Nữ
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Trung thực, Trách nhiệm, Cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 7.000.0000đ/ tháng + Thưởng doanh thu + Phụ cấp + ... (Thu nhập trên 10.000.000đ/ tháng)
7.000.0000đ/ tháng
Xét duyệt tăng lương 1 năm/ lần (hoặc trước thời hạn khi có đột phá trong công việc).
Thưởng cả Team khi "đạt KPI"
BHXH, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
