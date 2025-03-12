Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Victory làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, TikTok, YouTube, Google Ads nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu từ khóa, đối thủ cạnh tranh, và thị trường mục tiêu để hỗ trợ chiến lược quảng cáo.

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp.

Nghiên cứu và đề xuất, triển khai các kênh quảng cáo online mới nếu có tiềm năng

Kết hợp với các bộ phận phát triển nội dung sáng tạo cho quảng cáo, bao gồm hình ảnh, video, và nội dung chữ.

Đề xuất, cải thiện nội dung quảng cáo phù hợp với từng nhu cầu và tệp khách hàng mục tiêu.

Thu thập và phân tích dữ liệu từ website, fanpage, mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Lập báo cáo phân tích chiến dịch, đưa ra phương án cải thiện và tối ưu hóa chiến dịch theo mục tiêu.

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đảm bảo hiệu suất chi phí tối ưu.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chiến dịch đạt mục tiêu đề ra.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến lead không đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng đầu vào.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing Performance, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc nông nghiệp.

Thành thạo các công cụ như Google Analytics, Ads Manager, Google Tag Manager, Facebook Ads Manager.

Có khả năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu, theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing.

Kỹ năng viết content và chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.

Sáng tạo, chủ động trong công việc và làm việc theo định hướng KPI.

Có khả năng làm việc độc lập và quản lý ngân sách hiệu quả.

Hiểu biết về xu hướng thị trường và khả năng đề xuất các chiến dịch hoặc kênh quảng cáo mới.

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 9 - 15 triệu/ tháng

Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, được đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Làm việc trong môi trường hòa đồng, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: 9h-18h (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 – sáng thứ 7.

Công ty mỗi năm đều tổ chức team building trong nước/nước ngoài.

