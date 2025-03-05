Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50A Trương Quốc Dụng, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing:

- Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể.

- Giám sát và điều chỉnh các hoạt động marketing theo kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo các chiến dịch marketing đạt KPI và ngân sách..

Quản lý và tối ưu hóa các kênh tiếp thị số:

- Quản lý nội dung và cập nhật thông tin trên các nền tảng số như website, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.

- Tối ưu hóa SEO để tăng cường khả năng hiển thị trang web và tăng lượng truy cập tự nhiên.

- Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads và các nền tảng quảng cáo khác để tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh số.

Phân tích và đo lường hiệu quả chiến dịch:

- Triển khai, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,…

- Phân tích dữ liệu marketing, đánh giá hiệu suất chiến dịch và đề xuất cải tiến

- Báo cáo kết quả định kỳ và đưa ra chiến lược điều chỉnh khi cần thiết.

Thiết kế ấn phẩm và sáng tạo nội dung:

- Thiết kế các ấn phẩm marketing như banner, poster, brochure, landing page, infographic, social media post,….

- Xây dựng concept hình ảnh, nội dung cho chiến dịch truyền thông.

- Đảm bảo tính nhất quán trong hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng.

Quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí:

- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo số, đảm bảo sử dụng nguồn lực hợp lý và đạt được hiệu quả cao nhất.

- Đánh giá và tối ưu hóa ngân sách từng kênh dựa trên hiệu quả thực tế, điều chỉnh khi cần thiết để tăng cường ROI.

- Đảm bảo thiết kế luôn cập nhật, thu hút và tương thích với văn hóa khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác:

- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác quảng cáo và các nền tảng mạng xã hội để đảm bảo hiệu quả chiến dịch.

- Hợp tác với các bộ phận khác như Thiết kế, Kinh doanh và Nội dung để triển khai chiến dịch đồng bộ và thống nhất.

Phát triển và quản lý nội dung (Content Marketing):

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các kênh digital như Facebook, Instagram, TikTok, Website, Email Marketing,…

- Viết bài quảng cáo, bài PR, nội dung website và nội dung SEO tối ưu thứ hạng tìm kiếm.

- Quản lý nội dung fanpage, website và cập nhật nội dung thường xuyên.

- Đánh giá và đo lường hiệu quả nội dung qua các chỉ số tương tác, chuyển đổi.

Công việc khác

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trục tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế và content

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva,…

Kỹ năng viết content sáng tạo, dễ hiểu, phù hợp với từng nền tảng.

Có tư duy chiến lược, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, biết sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Business, hoặc các nền tảng quảng cáo khác.

Thành thạo các nền tảng quảng cáo và các công cụ Digital Marketing.

Khả năng sáng tạo nội dung và kỹ năng viết bài, chỉnh sửa nội dung.

Tại Công ty Cổ phần WBO Thì Được Hưởng Những Gì

Hợp đồng lao động: xác định thời hạn từ 1 năm

Nghỉ 12 ngày phép năm và tăng dần 5 năm tăng thêm 1 ngày

Thưởng và lương tháng 13 theo quy định và thỏa ước lao động tập thể

BHXH-YT theo quy định.

Phương tiện đi lại tự túc.

Các khoản phúc lợi khác theo quy định Công ty

Hỗ trợ cơm trưa văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần WBO

