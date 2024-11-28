Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH PerA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 60 đường số 05 kdc Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, viết content về sản phẩm, dịch vụ của phòng khám;

Quản trị website, Google map, viết bài chuẩn SEO;

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, video phục vụ cho quá trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ;

Lên bài chạy Facebook ads, Google ads về sản phẩm và dịch vụ theo kế hoạch;

Tìm kiếm và tối ưu hóa data khách hàng tiềm năng;

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các nền tảng đang chạy quảng cáo;

Theo dõi và quản lý ngân sách cho các hoạt động marketing, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và đạt được kết quả mong đợi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NỮ;

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Marketing, digital marketing, Truyền Thông hoặc chuyên ngành liên quan khác;

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương;

Biết sử dụng các công cụ AI, Photoshop, edit video cơ bản, có khả năng viết tốt;

Kỹ năng: lập kế hoạch, tư duy logic và sáng tạo;

Tính cách: năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, trách nhiệm và cầu tiến.

Tại Công ty TNHH PerA Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận khi nhận việc;

Thưởng: thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty;

Các chế độ khác: BHXH, nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo Luật Lao Động;

Môi trường làm việc: trẻ, năng động, thân thiện;

Cơ hội thăng tiến: nhiều cơ hội phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Có cơ hội đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PerA Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin