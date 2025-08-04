Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc City (Sắp Khai Trương), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, phân tích, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để có được các chiến lược phù hợp và hiệu quả.

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn

- Lập kế hoạch kiểm soát chi phí => đánh giá hiệu quả Quản lý các chương trình Marketing

- Triển khai, theo dõi và đánh giá các chương trình khuyến mãi, tiếp thị trên toàn hệ thống.

- Triển khai chương trình đến đội ngũ tư vấn PG

- Báo cáo các chương trình triển khai theo tuần/tháng/quý.

- Thực hiện các công việc gia tăng hình ảnh và tăng độ bao phủ hình ảnh tại các điểm bán.

- Phối hợp phòng kinh doanh: Đề xuất, xây dựng kế hoạch CTKM, sampling, hoạt náo...ngắn hạn và dài hạn.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật dụng sampling hoạt náo, liên kết các bộ phận để thực hiện các chương trình sampling.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành về kinh tế, marketing,...

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm TradeMKT ở kênh siêu thị .

- Ưu tiên từng làm qua mô hình công ty thương mại, ngành hàng thực phẩm tiêu dùng nhập khẩu,...

- Nhiệt tình, nhạy bén trong công việc, am hiểu thị trường kênh siêu thị.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

