Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 18 TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai chương trình hỗ trợ bán hàng.
Tổ chức các chương trinh Workshop, hội thảo, sự kiện…
Quản lý POSM và vật dụng marketing
Hỗ trợ phát triển điểm bán
Theo dõi-đánh giá hiệu quả chương trình
Các công việc khác khi có chỉ đạo từ Ban Giám đốc
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing
Có kinh nghiệm Trade Marketing tối thiểu 03 năm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ: FMCG, dược mỹ phẩm
Ưu tiên ứng viên có khả năng bắt trend nhanh, có tư duy content sáng tạo và hiểu hành vi người dùng online/offline
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đề xuất giải pháp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 13 – 15 triệu đồng/tháng
Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
