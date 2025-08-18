Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 TT7A, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chương trình hỗ trợ bán hàng.

Tổ chức các chương trinh Workshop, hội thảo, sự kiện…

Quản lý POSM và vật dụng marketing

Hỗ trợ phát triển điểm bán

Theo dõi-đánh giá hiệu quả chương trình

Các công việc khác khi có chỉ đạo từ Ban Giám đốc

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing

Có kinh nghiệm Trade Marketing tối thiểu 03 năm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ: FMCG, dược mỹ phẩm

Ưu tiên ứng viên có khả năng bắt trend nhanh, có tư duy content sáng tạo và hiểu hành vi người dùng online/offline

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đề xuất giải pháp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 – 15 triệu đồng/tháng

Đóng BHXH và BHYT đầy đủ.

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm, tết dương, du lịch, khám sức khỏe theo chương trình chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin