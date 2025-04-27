Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 207B Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kế hoạch truyền thông chi tiết, phù hợp với từng nhóm đối tượng: phụ huynh – học sinh, người cao tuổi, sản phụ, cộng đồng địa phương…
Đề xuất và triển khai các hoạt động tại điểm chạm như: phòng khám, trường học, hội thảo sức khỏe, tuyến dân cư, trung tâm cộng đồng, v.v.
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động phát tờ rơi, activation tại các địa điểm cộng đồng để tăng cường nhận diện thương hiệu.
Thiết kế, sản xuất và triển khai các ấn phẩm truyền thông như: standee, poster, banner, bảng hiệu, hộp đèn, backdrop, decal, dán kính...
Tìm kiếm, đánh giá và làm việc với các nhà cung cấp POSM và quà tặng: dù, áo mưa, túi y tế, balo học sinh, hộp thuốc mini, đồ chơi trẻ em, v.v.
Kiểm soát hình ảnh thương hiệu, nội dung và tuân thủ quy định ngành y tế trong các vật phẩm truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận vận hành và thu mua để điều phối POSM, hộp đèn, bảng hiệu đúng hạn.
Quản lý các kênh quảng cáo ngoài trời (OOH): billboard, cờ phướn, banner, quảng cáo trên taxi, siêu thị, sân bay, chung cư và các khu dân cư.
Làm việc với các đối tác cho thuê mặt bằng và thi công OOH để khảo sát, lắp đặt, bảo trì và đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn thương hiệu.
Giám sát thi công và bảo trì các điểm quảng cáo ngoài trời, theo dõi chất lượng và hiệu quả của chiến dịch.
Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động activation tại các điểm triển khai OOH hoặc chương trình cộng đồng.
Tổ chức các sự kiện khai trương phòng khám, activation tại trường học, roadshow, hội chợ y tế, chiến dịch khám sức khỏe cộng đồng.
Phối hợp với các phòng ban Y tế, Kinh doanh và đối tác bên ngoài (trường học, phường xã, Sở Y tế…) để triển khai các chương trình khám miễn phí, ưu đãi khám tổng quát cho cộng đồng.
Đảm bảo hoạt động thực thi đúng tiến độ, hình ảnh và trải nghiệm người dân tại hiện trường.
Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách Trade Marketing theo chiến dịch và khu vực triển khai.=
Theo dõi các chỉ số đo lường: độ phủ, số lượt đăng ký khám, tỷ lệ chuyển đổi, phản hồi từ người dân và các chỉ số hiệu quả khác.
Phối hợp với kế toán thực hiện quy trình hoàn ứng theo đúng quy định.
Đề xuất và điều chỉnh kế hoạch nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả chiến dịch.
Thu thập và tổng hợp dữ liệu tại điểm chạm: hình ảnh, số liệu thực tế, phản hồi từ khách hàng.
Phân tích báo cáo hiệu quả các chiến dịch truyền thông và hoạt động tại điểm chạm của từng khu vực.
Đề xuất cải tiến và tối ưu hoạt động Trade Marketing dựa trên dữ liệu thực tế và insights từ thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
c
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành hàng chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc FMCG có triển khai cộng đồng.
Có kinh nghiệm thực tế triển khai POSM, OOH, activation và sự kiện cộng đồng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống và làm việc nhóm tốt và quản lý nhà cung cấp tốt.
Tư duy chiến lược kết hợp khả năng thực thi và quản lý chi tiết công việc.
Chủ động, linh hoạt, và có trách nhiệm cao trong công việc.
Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, nhanh nhạy trong triển khai thực tế.
Có quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện, nhân sự hỗ trợ, đơn vị thuê thiết bị là một lợi thế.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đi công tác, làm ngoài giờ khi cần.
Có định hướng làm việc lâu dài, tư duy chủ động và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao chuyên môn;
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài;
Lương thỏa thuận theo năng lực;
Hưởng đủ chế độ theo quy định pháp luật về quản lý lao động;
Thưởng lương tháng 13;
Hỗ trợ di chuyển;
Khám sức khỏe định kỳ;
Du lịch, teambuilding;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 207B Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

