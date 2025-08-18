Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

A. Triển khai hoạt động tại điểm bán (POS Activities)

F&B (50%)

Thiết kế & triển khai POSM (bảng hiệu, standee, menu board) phù hợp không gian cửa hàng.

Lập kế hoạch & triển khai chương trình khuyến mãi (combo, voucher) để tăng doanh số.

Đào tạo nhân viên bán hàng về sản phẩm mới/chương trình ưu đãi.

Tổ chức sự kiện, minigame, hoạt náo tại điểm bán.

Làm việc với các nền tảng giao đồ ăn để tối ưu hiển thị & chương trình khuyến mãi.

Nội thất (25%)

Farm/Factory Tour (25%)

Xây dựng kịch bản tour trải nghiệm (quy trình sản xuất nội thất, nguồn gốc nguyên liệu F&B).

Phối hợp với nhà máy/nông trại để chuẩn bị hạ tầng & đảm bảo an toàn cho khách.

Thiết kế tài liệu hướng dẫn tour (brochure, QR code trưng bày sản phẩm).

B. Quản lý & tối ưu hoạt động

Đo lường hiệu quả các hoạt động (doanh số, lượt khách, mức độ hài lòng).

Phân tích dữ liệu & phản hồi khách hàng, đề xuất cải tiến.

C. Quản lý ngân sách & phối hợp

Lập dự toán & kiểm soát chi phí triển khai POSM/sự kiện/tour.

Làm việc chặt chẽ với Sales, Sản xuất, Nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ & chất lượng.

D. Sáng tạo & phát triển ý tưởng

Đề xuất ý tưởng trình bày sản phẩm bắt mắt, tạo điểm nhấn trải nghiệm khách hàng.

Nghiên cứu xu hướng mới trong Trade Marketing và áp dụng vào thực tế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm triển khai Trade Marketing, ưu tiên các ngành Nội thất, F&B, Mẹ & Bé, Bán lẻ.

Ưu tiên ứng viên:

Có Portfolio các dự án, case study chiến dịch đã thực hiện.

Có kết nối với các đơn vị tổ chức sự kiện.

Có thể chỉnh sửa ảnh nhanh bằng Canva, AI hoặc các phần mềm tương tự.

Kỹ năng:

Quản lý ngân sách & lập kế hoạch.

Giao tiếp & phối hợp đa phòng ban.

Sáng tạo & tư duy thẩm mỹ.

Tại Công ty CP Gỗ BKG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 triệu + thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các dự án đa lĩnh vực (F&B, Nội thất, Du lịch trải nghiệm).

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ BKG

