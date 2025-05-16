Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước TP. Hồ Chí Minh ( Gần cầu Bình Lợi, Khu vực gần Phạm Văn Đồng & Bến xe Miền Đông cũ), Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tham gia quản lý và tư vấn điều chỉnh các chương trình, hoạt động kích hoạt bán hàng tại các kênh phân phối
- Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản lượng và doanh thu: triển khai fanpage B2B & kênh tiktok cho từng sản phẩm; phối hợp với team social của công ty để triển khai hiệu quả các campaign;...
- Phát triển, triển khai và quản lý danh mục sản phẩm theo quy hoạch ngành hàng đã được duyệt
- Phối hợp đề xuất, cải tiến, trình duyệt và thẩm duyệt các chính sách bán hàng; tham gia quản lý và tư vấn điều chỉnh các chương trình, hoạt động kích hoạt tiêu thụ tại các kênh phân phối
- Lên ý tưởng, theo dõi, đánh giá các chương trình hỗ trợ, hình ảnh trưng bày, vật phẩm quảng cáo trong phạm vi ngân sách cho phép, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và quy hoạch ngành hàng và hình ảnh thương hiệu
- Hỗ trợ xây dựng, quản lý và tối ưu ngân sách năm nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh chung của phòng
- Xác định cơ hội tăng trưởng và phát triển ngành hàng trong ngắn hạn, tham gia xây dựng kế hoạch sản lượng, bao phủ theo kênh, theo hệ thống siêu thị được phân công.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với nhân sự kênh phân phối để luôn đảm bảo tốt mục tiêu đề ra
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ: trên 25 tuổi
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành kinh doanh hoặc marketing.
- Ưu tiên có chuyên ngành dược hoặc kinh nghiệm ngành TPCN tối thiểu 1 năm
- Có kiến thức về các nhu cầu, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ và thực phẩm chức năng.
- Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ PG/PB tại điểm bán
- Trẻ trung, năng động, nhiệt tình
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.
- Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.
- Có kinh nghiệm quản lý và điều phối nhân sự trong team.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10.000.000 – 13.000.000 VND/tháng + Thưởng CMS
- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước
- Nghỉ phép năm; nghỉ lễ Tết; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

