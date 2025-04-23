Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Đường B2, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, Quận 2 - Hà Nội, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các khảo sát trưng bày tại các kênh bán lẻ (Tgdd, đmx, viettel,...) khi có chiến lược nâng cấp hiển thị hình ảnh vivo.

Căn cứ theo kế hoạch và chiến lược sản phẩm của Công ty để lên kế hoạch VMD cho new model/ hàng tháng : Ý tưởng, mức độ hiển thị, độ phủ, bộ key posm,.....

Xây dựng các tiêu chuẩn trưng bày, tiêu chuẩn hình ảnh, layout tương ứng cho từng sản phẩm/kênh bán hàng.

Đào tạo, hướng dẫn nhân sự các khu vực trưng bày POSM đúng tiêu chuẩn.

Phối hợp team thiết kế hoàn chỉnh bộ POSM cho từng dòng sản phẩm/chiến dịch hình ảnh hoặc thiết kế POSM cho những trường hợp cần thiết.

Theo dõi chất lượng vật tư sản xuất và tiến độ giao hàng về các khu vực theo kế hoạch.

Theo dõi, giám sát và đảm bảo tiến độ, chất lượng trưng bày hình ảnh của shop theo tiêu chuẩn và quy định.

Các công việc khác theo yêu cầu chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành khối thiết kế, ưu tiên: Visual merchandiser, Marketing, thiết kế đồ họa,…

Ưu tiên ứng viên làm trong các lĩnh vực smartphone, bán lẻ,FMCG.

Am hiểu và cập nhật liên tục các xu hướng trưng bày mới nhất

Biết tối thiểu 1 phần mềm thiết kế (trong đó có Ai)

Tư duy sáng tạo, có thẩm mỹ, giao tiếp tự tin.

Có kiến thức về Marketing, thị trường, khách hàng và đối thủ.

Có thái độ làm việc hết mình, cầu tiến và học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

