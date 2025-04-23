Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

Trade Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Đường B2, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, Quận 2

- Hà Nội, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các khảo sát trưng bày tại các kênh bán lẻ (Tgdd, đmx, viettel,...) khi có chiến lược nâng cấp hiển thị hình ảnh vivo.
Căn cứ theo kế hoạch và chiến lược sản phẩm của Công ty để lên kế hoạch VMD cho new model/ hàng tháng : Ý tưởng, mức độ hiển thị, độ phủ, bộ key posm,.....
Xây dựng các tiêu chuẩn trưng bày, tiêu chuẩn hình ảnh, layout tương ứng cho từng sản phẩm/kênh bán hàng.
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự các khu vực trưng bày POSM đúng tiêu chuẩn.
Phối hợp team thiết kế hoàn chỉnh bộ POSM cho từng dòng sản phẩm/chiến dịch hình ảnh hoặc thiết kế POSM cho những trường hợp cần thiết.
Theo dõi chất lượng vật tư sản xuất và tiến độ giao hàng về các khu vực theo kế hoạch.
Theo dõi, giám sát và đảm bảo tiến độ, chất lượng trưng bày hình ảnh của shop theo tiêu chuẩn và quy định.
Các công việc khác theo yêu cầu chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành khối thiết kế, ưu tiên: Visual merchandiser, Marketing, thiết kế đồ họa,…
Visual merchandiser,
Ưu tiên ứng viên làm trong các lĩnh vực smartphone, bán lẻ,FMCG.
Am hiểu và cập nhật liên tục các xu hướng trưng bày mới nhất
Biết tối thiểu 1 phần mềm thiết kế (trong đó có Ai)
Tư duy sáng tạo, có thẩm mỹ, giao tiếp tự tin.
Có kiến thức về Marketing, thị trường, khách hàng và đối thủ.
Có thái độ làm việc hết mình, cầu tiến và học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NHUẬN TÍN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 136 Đường B2 khu Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trade-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job351507
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Gỗ BKG
Tuyển Trade Marketing Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty CP Gỗ BKG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Trade Marketing Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Tuyển Trade Marketing Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Mega Sun
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VPMILK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trade Marketing CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CJ CGV Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD Navigos Search
25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm