Công việc Trade Marketing

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trade Marketing

Nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing ngày càng tăng mạnh bởi đây là hoạt động tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm tại điểm bán, giúp sản phẩm nổi bật và tăng doanh số. Trade Marketing xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đối tác, mang lại lợi ích cho cả thương hiệu và khách hàng.

Người làm Trade Marketing chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng. Vai trò này đòi hỏi khả năng phân tích, thấu hiểu thị trường và hành vi tiêu dùng, từ đó phát triển các chiến dịch sáng tạo và hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing hiện nay rất lớn, mở ra nhiều cơ hội cho những ai đam mê lĩnh vực này. Với nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng mềm, người làm Trade Marketing có thể thăng tiến lên các vị trí như Trade Marketing Executive, Trade Marketing Manager.

Nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing của các doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng

2. Mức lương trung bình của nhân viên Trade Marketing

Với tin tuyển dụng Trade Marketing, mức thu nhập trung bình của nhân viên Trade Marketing dao động khá rộng, tùy theo cấp bậc và kinh nghiệm. Thu nhập trung bình trong ngành Trade Marketing hiện nay nằm trong khoảng 8.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng, đáp ứng nhu cầu của ứng viên mới ra trường lẫn các cấp quản lý cao hơn.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Trade Marketing Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Trade Marketing Intern (Sinh viên mới ra trường) 8.000.000 - 12.000.000 Trade Marketing Junior (Nhân viên có kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000 Trade Marketing Senior ((Nhân viên có nhiều kinh nghiệm) 20.000.000 - 35.000.000 Trade Marketing Lead (Trưởng nhóm) 35.000.000 - 50.000.000 Trade Marketing Manager (Cấp quản lý ) 40.000.000 - 60.000.000 Trade Marketing Director (Giám đốc) 60.000.000 - 80.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một Trade Marketing

Theo các tin tuyển dụng nhân viên Trade Marketing, công việc của một Trade Marketing không chỉ gói gọn trong việc trưng bày sản phẩm mà còn bao gồm các hoạt động đa dạng nhằm tối ưu hóa hiệu quả tại điểm bán và xây dựng mối quan hệ với đối tác. Thông thường trong mô tả công việc Trade Marketing sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:

Trưng bày sản phẩm: Trade Marketing có trách nhiệm sắp xếp và tối ưu hóa vị trí trưng bày sản phẩm tại các cửa hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Việc này giúp sản phẩm nổi bật hơn và tạo cơ hội tăng doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường: Việc thu thập và phân tích thông tin thị trường rất quan trọng Trade Marketing hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, từ đó phát triển các chiến lược phù hợp. Điều này giúp đội ngũ nhân sự làm ở vị trí này đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế.

Tổ chức các sự kiện triển lãm: Trade Marketing thường tham gia tổ chức các sự kiện triển lãm sản phẩm nhằm gia tăng nhận thức thương hiệu và tạo sự thu hút trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Đây là cơ hội để kết nối với người tiêu dùng và thúc đẩy họ tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm.

Tham gia xây dựng thương hiệu: Bên cạnh các hoạt động bán hàng, doanh nghiệp tuyển dụng Trade Marketing còn yêu cầu ứng viên hỗ trợ phát triển hình ảnh thương hiệu thông qua các chiến dịch truyền thông và các chương trình tiếp cận khách hàng tại điểm bán.

Triển khai chương trình khuyến mãi: Các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng được Trade Marketing lên kế hoạch và triển khai, nhằm thu hút khách hàng, gia tăng doanh số và kích thích nhu cầu mua sắm.

Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ: Một phần quan trọng khác trong mô tả tuyển dụng Trade Marketing là xây dựng mối quan hệ với các nhà bán lẻ, đối tác và khách hàng để tạo nền tảng vững chắc, từ đó tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch.

Tuy nhiên, công việc của Trade Marketinh sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào lĩnh vực và yêu cầu của doanh nghiệp trong phần mô tả tuyển dụng Trade Marketing.

Triển khai chương trình khuyến mại là một trong những công việc của Trade Marketing

4. Yêu cầu đối với việc làm Trade Marketing

Khi tuyển dụng Trade Marketing, các doanh nghiệp thường đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Dưới đây là các tiêu chí chính được yêu cầu đối với vị trí này:

Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra đề xuất cải tiến dựa trên số liệu thực tế sẽ là một điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng Trade Marketing.

Kỹ năng tổ chức sự kiện: Biết cách lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện giới thiệu sản phẩm tại điểm bán, hỗ trợ tăng nhận diện thương hiệu.

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ: Có khả năng giao tiếp tốt để làm việc với các đối tác, nhà bán lẻ và các phòng ban nội bộ nhằm đảm bảo các chiến lược được thực hiện hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian: Doanh nghiệp tuyển dụng Trade Marketing thường yêu cầu ứng viên có khả năng lên kế hoạch và quản lý công việc một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Am hiểu về thị trường và hành vi người tiêu dùng: Trade Marketing phải có khả năng hiểu rõ nhu cầu, hành vi của khách hàng mục tiêu, từ đó phát triển các chiến lược phù hợp.

Đối với một số ngành nghề đặc thù, số lượng yêu cầu của tin tuyển dụng nhân viên Trade Marketing cũng có sự thay đổi nhất định.

Ứng viên từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện sẽ là một lợi thế khi ứng tuyển vị trí Trade Marketing

5. Khu vực tuyển dụng Trade Marketing nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu Tuyển dụng Trade Marketing ngày càng tăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ lớn. Dưới đây là đặc điểm tuyển dụng tại từng khu vực, cùng với các yêu cầu cụ thể cho vị trí này.

5.1. Tuyển dụng Trade Marketing Hà Nội

Hà Nội với đặc điểm thị trường cạnh tranh mạnh và đa dạng vì thế các nhà tuyển dụng Trade Marketing tại đây luôn yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích và am hiểu sâu sắc thị trường miền Bắc. Các doanh nghiệp tại Hà Nội ưu tiên những ứng viên có kỹ năng xây dựng chiến lược và kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), sự thấu hiểu văn hóa và hành vi tiêu dùng địa phương đóng vai trò quan trọng.

5.2. Tuyển dụng Trade Marketing TP.HCM

Tuyển dụng Trade Marketing tại TP.HCM thường yêu cầu ứng viên có kỹ năng sáng tạo và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn. Ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong môi trường năng động và khả năng tương tác, xây dựng mối quan hệ với nhiều đối tác lớn. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn yêu cầu ứng viên phải có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi thị trường và linh hoạt trong quản lý các chương trình khuyến mãi.

Tin tuyển dụng Trade Marketing TP. HCM thường yêu cầu kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn

5.3. Tuyển dụng Trade Marketing Đà Nẵng

Tuyển dụng Trade Marketing tại Đà Nẵng hướng đến việc phát triển thị trường miền Trung, ứng viên cần có kỹ năng phân tích và xây dựng chiến lược Trade Marketing phù hợp với đặc thù địa phương. Doanh nghiệp tại đây ưu tiên người có kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ với đối tác để phát triển các chiến dịch hiệu quả và tăng độ nhận diện thương hiệu trong khu vực.

6. Trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu Tuyển dụng Trade Marketing ngày càng cao, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã phát triển các chương trình đào tạo ngành Marketing chất lượng. Các chương trình này không chỉ trang bị kiến thức cơ bản về marketing mà còn cung cấp các kỹ năng chuyên sâu, phục vụ cho công việc trong lĩnh vực Trade Marketing. Dưới đây là danh sách một số trường đại học uy tín đào tạo ngành Marketing tại Việt Nam.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Marketing A00,A01,D01,D07 27,78 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương mại Marketing A00, D01, C00 26,75 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương Mại Marketing (Marketing số) A00, A01, D01, D07 26.75 24.000.000 - 35.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế TP.HCM Marketing, Quản trị Marketing A00, A01, D01, D07 26,80 24.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm Digital Marketing A00, A01, D01, D07 27.20 27.000.000 - 29.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế – Tài chính Digital Marketing A00, A01, D01, D07 17 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/kỳ

Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những trường đào tạo Marketing có tiếng ở miền Nam

Nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing đang tăng mạnh, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tuy nhiên, để nổi bật giữa hàng ngàn ứng viên và tăng cơ hội trúng tuyển, bạn cần chuẩn bị một nền tảng vững chắc, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết.