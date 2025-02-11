Tuyển Nhân viên mua hàng Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập 2,000 - 2,500 USD

Công ty Movitel S.A là Công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. (Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty: Dịch vụ Di động (Thoại, Data, tin nhắn) và Dịch vụ Ví điện tử)

Dịch vụ Ví điện tử của Movitel với tên thương hiệu là e-Mola, là sản phẩm cung cấp cho các thuê bao di động của Movitel các dịch vụ tài chính như: dịch vụ chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền, dịch vụ thanh toán hóa đơn và mua các sản phẩm dịch vụ khác của Movitel. Điện thoại sử dụng thuê bao của Movitel và dùng các dịch vụ này sẽ tương tự như một thẻ ngân hàng thông thường.

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân khúc khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động bán hàng, chiến dịch truyền thông theo khu vực địa lý được phân công.

- Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ nhằm đạt được kế hoạch được giao.

- Tổ chức đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng, truyền thông cơ chế chính sách mới cho nhân viên.

- Kiểm tra, hỗ trợ kênh điểm bán: Trang bị hình ảnh cho điểm bán: Banner, công cụ dụng cụ, Tờ rơi…; kiểm tra hàng hóa của kênh: SIM, thẻ cào + float, hanset…; kiểm tra việc nắm chính sách sản phẩm (thẻ cào, handset…) và nghiệp vụ của kênh; kiểm tra việc chăm sóc kênh của NVKD: Thông tin NVKD, tần suất chăm sóc kênh.