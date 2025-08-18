Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50B Đặng Dung, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp

Tìm kiếm các nhà cung cấp, nhà thầu phụ uy tín theo từng danh mục vật tư, dịch vụ.

Đánh giá năng lực nhà cung cấp về chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng và dịch vụ hậu mãi.

2. Làm việc và đàm phán với nhà cung cấp

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan.

Đàm phán các điều khoản thương mại (giá cả, thời gian giao hàng, thanh toán, bảo hành...) để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty.

Chuẩn bị và theo dõi các hợp đồng, đơn đặt hàng theo đúng quy trình công ty.

3. Kiểm tra, so sánh báo giá

Thu thập báo giá từ nhiều nhà cung cấp, đối chiếu với định mức kỹ thuật và dự toán.

Kiểm tra khối lượng, chủng loại vật tư trong báo giá để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.

4. Phối hợp và giám sát quá trình thực hiện

Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng, số lượng vật tư, thiết bị được bàn giao.

Phối hợp với bộ phận thi công, kho và các bên liên quan để đảm bảo vật tư đến đúng nơi, đúng lúc.

Giải quyết và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng, hợp đồng.

5. Công tác thanh toán

Chuẩn bị chứng từ thanh toán theo đúng tiến độ và quy trình thanh toán đã được duyệt.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, báo cáo định kỳ với cấp quản lý.

6. Lưu trữ hồ sơ và báo cáo

Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng, báo giá một cách khoa học.

Lập báo cáo tiến độ mua hàng, tình trạng vật tư theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức thực tế về vật liệu, kết cấu trong lĩnh vực nội thất, xây dựng là lợi thế.

Nắm rõ quy trình mua hàng, đặt hàng, thanh toán và lưu trữ chứng từ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực + Thưởng công trình.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.

Lương tháng 13, thưởng lễ/tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding hằng năm.

Trang thiết bị phục vụ công việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT

