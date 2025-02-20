Tuyển Nhân viên mua hàng VNEXT Software làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng VNEXT Software làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

VNEXT Software
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
VNEXT Software

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại VNEXT Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Hàn Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. KPI Thị trường Hàn Quốc:
- Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc, xây dựng chiến lược thúc đẩy tăng trưởng;
- Phát triển đội ngũ kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo và quản lý);
- Phân tích thị trường, theo dõi đối thủ và tìm kiếm cơ hội mới; báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo.
2. Đầu mối với đối tác tại Hàn Quốc:
- Duy trì và phát triển quan hệ với đối tác hiện tại, tìm kiếm đối tác tiềm năng, đàm phán hợp đồng.
- Là cầu nối giữa văn phòng đại diện và trụ sở chính, đảm bảo thông tin liên lạc rõ ràng.
- Quản lý yêu cầu, tài liệu liên quan đến khách hàng và dự án, tham gia các cuộc họp định kỳ để cập nhật tiến độ.
3. Điều phối kết nối khách hàng:
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng Hàn Quốc, hỗ trợ xử lý phản hồi, duy trì sự hài lòng của khách hàng;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan tại Việt Nam, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và đầy đủ;
- Tổ chức các cuộc họp, thảo luận trực tuyến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VNEXT Software Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNEXT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VNEXT Software

VNEXT Software

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18-19-20, Tháp C, Toà nhà Central Point, 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

