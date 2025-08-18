Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Duanta, LK19, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xác minh đề nghị mua hàng từ các bộ phận; đối chiếu với BOM, tồn kho, nhu cầu thực tế; đề xuất phương án thay thế nếu cần.

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp trong/ngoài nước đảm bảo các tiêu chí: giá – chất lượng – tiến độ.

Thương thảo, đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp; trình duyệt nhà cung cấp phù hợp.

Theo dõi tiến độ đơn hàng, xử lý phát sinh về chất lượng, giao hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, nghiệm thu vật tư.

Làm thủ tục thanh toán, đối chiếu công nợ, lưu trữ hồ sơ mua hàng đầy đủ, khoa học.

Xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá định kỳ/đột xuất và phân loại nhà cung cấp.

Thực hiện báo cáo phân tích chi phí, tỉ lệ lỗi, đề xuất cải tiến công tác mua hàng.

Tham gia xây dựng quy trình, biểu mẫu mua hàng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về mua hàng ngành cơ khí, gỗ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo tốt. Sắp xếp công việc khoa học.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng xử lý vấn đề nhanh và hiệu quả.

Khả năng tổng hợp phân tích dữ liệu.

Trung thực, cẩn thận. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc. Có khả năng đi công tác (chủ yếu là trong ngày, công ty có xe oto và có lái xe) để đánh giá các NCC trong nước.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty. Hỗ trợ gửi xe.

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding... theo kết quả kinh doanh

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

