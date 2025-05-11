Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Cụm Công nghiệp Nam Hà, Đông Hà, Đức Linh, Huyện Đức Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung ứng ổn định, chất lượng và có chi phí tối ưu.

Chủ trì đàm phán và thương lượng các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp để đảm bảo lợi ích cho công ty.

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, kiểm soát và đảm bảo việc giao hàng đúng thời hạn và theo đúng yêu cầu đã cam kết.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với nhà cung cấp hiện tại và tích cực tìm kiếm, phát triển các đối tác cung cấp mới khi có nhu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 35 tuổi.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Từ 2 năm đảm nhận mua hàng ở công ty sản xuất chuyên mua về tất cả các mảng sau nguyên vật liệu, linh kiện máy móc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ BNN)

Các chế độ phúc lợi & hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN BAO BÌ BÌNH THUẬN

