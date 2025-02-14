Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1180 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi, được thành lập từ năm 2014, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghệ LED và nội thất cao cấp dưới thương hiệu CROMLED. Chúng tôi cũng tự hào với chương trình IRON TEAM, một mô hình huấn luyện nhân sự qua trải nghiệm độc đáo theo phong cách thủy quân lục chiến. Để mở rộng kinh doanh mảng huấn luyện nhân sự IRON TEAM, chúng tôi đang tìm kiếm TRƯỞNG PHÒNG MAKETING – TRUYỀN THÔNG có kinh nghiệm và tư duy đổi mới.

CROMLED

IRON TEAM

Để mở rộng kinh doanh mảng huấn luyện nhân sự IRON TEAM,

TRƯỞNG PHÒNG MAKETING – TRUYỀN THÔNG

. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA VỊ TRÍ

• Định vị thương hiệu IRON TEAM là mô hình huấn luyện nhân sự độc đáo hàng đầu trên thị trường, được nhận diện rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp.

• Tăng cường sự hiện diện của chương trình thông qua các kênh truyền thông, nâng cao số lượng khách hàng doanh nghiệp và đối tác.

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chiến lược Marketing – Truyền thông

• Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển của công ty và nhu cầu thị trường.

chiến lược Marketing tổng thể

• Thiết kế các chiến dịch truyền thông sáng tạo để quảng bá giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu.