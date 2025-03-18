Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Chiến lược Marketing & Định vị thương hiệu

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể theo định hướng phát triển của tập đoàn.

Xác định & triển khai chiến lược định vị thương hiệu ở cả cấp tập đoàn và từng lĩnh vực kinh doanh.

Giám sát và đảm bảo sự nhất quán trong nhận diện thương hiệu, truyền thông nội bộ & đối ngoại.

2. Quản trị thương hiệu & Truyền thôngThiết lập chiến lược truyền thông & quan hệ công chúng (PR), quản trị rủi ro truyền thông.

2. Quản trị thương hiệu & Truyền thông

Xây dựng chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) nhằm thu hút nhân tài.

Triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp, nâng cao hình ảnh tập đoàn trên thị trường.

3. Dẫn dắt hoạt động Digital Marketing & Chuyển đổi sốXây dựng hệ sinh thái Digital Marketing bài bản, tối ưu hóa các kênh Online & Offline.

3. Dẫn dắt hoạt động Digital Marketing & Chuyển đổi số

Ứng dụng AI, Data-driven Marketing, CRM, Marketing Automation để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Phát triển chiến lược nội dung số, nâng cao khả năng tương tác với khách hàng & thị trường.

4. Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh & Định hướng sản phẩmĐồng hành cùng Ban Kinh doanh trong chiến lược tiếp cận thị trường, gia tăng doanh số.

4. Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh & Định hướng sản phẩm

Định hướng chiến lược sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng & xu hướng thị trường.

Phối hợp với các đơn vị để tối ưu giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV).

5. Quản trị ngân sách & Hiệu suất MarketingXây dựng và tối ưu hóa ngân sách Marketing, đảm bảo ROI cao.

5. Quản trị ngân sách & Hiệu suất Marketing