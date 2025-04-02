Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Mức lương
800 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 800 - 12 USD

- Thu thập dự liệu, phân tích, đánh giá, tham gia xây dựng và đề xuất lựa chọn dự án đầu tư.
- Phân tích tình hình hoạt động, vốn, dòng tiền và đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án.
- Phối hợp trong công tác thực hiện chuẩn bị đâu tư, thực hiện đầu tư và khai thác vận hành các dự án BĐS.
- Tham gia thẩm định công tác phát triển quỹ nhà đất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/Nam, tuổi không quá 35; sức khỏe loại II.
- Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Kế toán/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư (ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại Thương, HV Tài chính, Học viện Ngân hàng, ..).
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tiếng Anh: TOEIC 550 hoặc tương đương
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
GHI CHÚ: Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel nếu trúng tuyển.

Tại Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở Chính Công ty: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

