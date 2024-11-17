Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà b12, khu nhà ở Mễ Trì Hạ, số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tiếp cận, tư vấn giải pháp phù hợp với mô hình của Khách hàng.
Phân tích và phát triển tập khách hàng tiềm năng của giải pháp.
Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ để hỗ trợ và đề xuất những phương án kinh doanh cũng như chiến lược tiếp thị mới nhất.
Chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành những mục tiêu doanh số theo sự phân công cấp trên.
Hỗ trợ nhân viên khác để đóng góp KPI chung cho phòng kinh doanh.
Đề xuất những chương trình sự kiện để khai thác kênh thông tin tiếp thị sản phẩm mới.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển
Yêu thích và có khả năng giao tiếp, có tư duy kinh doanh.
Tinh thần trách nhiệm, chủ động với công việc, biết lắng nghe, sáng tạo.
Thích áp lực, chịu được áp lực & có khả năng làm việc độc lập cũng như đội nhóm.
Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến kinh tế hoặc có kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Phụ cấp + Lương + Thưởng + Hoa hồng, thu nhập 10 - 25 triệu
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, sản phẩm ứng dụng công nghệ mới & đối tác lớn.
Được đào tạo kỹ năng & kiến thức nghề nghiệp, làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc & Khách hàng.
Trao quyền, chủ động trong công việc, khai phá năng lực và sở thích bản thân.
Lương cạnh tranh, xứng đáng theo năng lực (bao gồm lương cứng & thưởng kết quả)
Lương tháng thứ 13, chế BHXH-BHYT đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, khối C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

