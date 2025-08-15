Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bình Thạnh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Quản lý và kiểm soát hệ thống kế toán - tài chính.

+ Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ.

+ Giám sát và đảm bảo tính chính xác, minh bạch của sổ sách kế toán ,báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

+ Kiểm soát ngân sách,chi phí và dòng tiền, tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn.

-Báo cáo và phân tích tài chính

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho Ban Giám đốc.

+ Phân tích hiệu quả kinh doanh, đưa ra dự báo và khuyến nghị chiến lược tài chính.

+ Quản lý công tác quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ thuế và luật pháp hiện hành.

-Quản trị rủi ro và tuân thủ.

+ Kiểm soát rủi ro tài chính, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và xử lý.

+ Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán,bên liên quan.

-Đồng hành cùng chiến lược phát triển công ty.

+ Hỗ trợ ban lãnh đạo các dự án đầu tư, mở rộng sản phẩm Fintech.

+ Xây dựng quy trình kiểm soát tài chính cho các sản phẩm số.

-Quản lý đội ngũ

+ Xây dựng và phát triển đội ngũ kế toán - tài chính, đảm bảo hiệu suất và tính chuyên nghiệp.

+ Đào tạo, hướng dẫn nhân viên Kế toán về quy trình, nghiêp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương upto 50M.

-Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động

-Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.

-Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định.

-Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9.... (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty).

-Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

-Teambuilding, nghỉ mát..... (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty).

-Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin