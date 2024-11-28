Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Tuyển Phụ bếp Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Savor Việt Nam

Phụ bếp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 133 Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

– Phụ trách chính làm cốt bánh
– Thực hiện các thao tác đánh kem, pha màu theo hướng dẫn của Thợ bánh
– Chuẩn bị nguyên liệu, đồ trang trí cho thợ bánh
– Dọn dẹp bếp bánh trước và sau ca làm việc
– Sắp xếp bánh, chuyển restock bánh ra các cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 1994 – 2005
– Có sức khỏe tốt
– Chăm chỉ, khéo tay, cẩn thận và có trách nhiệm
– Kỹ năng vừa đủ Phụ bếp bánh (biết chà láng, viết chữ...), quan trọng là đam mê, yêu thích nghề bánh.
– Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương 6.500.000đ/tháng (bao gồm phụ cấp ăn trưa)
– Thử việc 2 tuần (85% lương)
– Chế độ phúc lợi đầy đủ, Bảo hiểm xã hội, có hợp đồng lao động theo quy định của Luật
– Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, vui vẻ
– Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm làm bánh
– Cơ hội thăng tiến để lên thợ bánh chính nếu làm việc lâu dài
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

