Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính như:
Theo dõi các chi phí điện, nước, internet…
Liên hệ sửa chữa dụng cụ, công cụ, máy tính… khi có hư hỏng
Theo dõi việc nhân viên thực hiện Nội quy, quy định công ty
Xếp lịch làm nhân viên
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học
Chịu khó học hỏi và siêng năng
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Có xe đi lại
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6.500.000 - 7.000.000
Thưởng nhân viên xuất sắc nhân viên, lương thưởng tháng 13
Được ứng lương giữa tháng, công ty nói không với trễ lương
Du lịch hàng năm, mua hàng công ty với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
