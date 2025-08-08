Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính như:

Theo dõi các chi phí điện, nước, internet…

Liên hệ sửa chữa dụng cụ, công cụ, máy tính… khi có hư hỏng

Theo dõi việc nhân viên thực hiện Nội quy, quy định công ty

Xếp lịch làm nhân viên

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học

Chịu khó học hỏi và siêng năng

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Có xe đi lại

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6.500.000 - 7.000.000

Thưởng nhân viên xuất sắc nhân viên, lương thưởng tháng 13

Được ứng lương giữa tháng, công ty nói không với trễ lương

Du lịch hàng năm, mua hàng công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin